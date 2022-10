PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Si apre una nuova era sta per iniziare per DS Automobiles e la sua divisione motorsport. Dopo aver annunciato la sua partnership con Penske Autosport il 12 ottobre e l’arrivo del campione del mondo in carica di Formula E Stoffel Vandoorne al fianco di Jean-Eric Vergne, il team francese ha nominato Eugenio Franzetti come direttore di DS Performance.

Eugenio Franzetti ha una grande esperienza nel mondo del motorsport e ha trascorso gran parte della sua carriera all’interno del Gruppo Stellantis. E’ stato direttore della comunicazione e della divisione Competizioni per Peugeot in Italia, direttore della comunicazione e delle Competizioni per DS Automobiles / Citroèn / Peugeot in Italia, direttore delle vendite per Citroèn in Italia e successivamente direttore della comunicazione per Peugeot Global, prima di diventare direttore italiano del Marchio DS. Dal 1° novembre 2022, Eugenio Franzetti assumerà ufficialmente la responsabilità della divisione competitiva globale di DS Automobiles e lavorerà in stretta collaborazione con PENSKE AUTOSPORT per migliorare il profilo del team DS PENSKE Formula E e promuovere il know-how e l’esperienza di DS Automobiles. Eugenio Franzetti succede a Thomas Chevaucher, che a sua volta sarà responsabile dello sviluppo tecnico e del supporto operativo per il programma di Formula E per Stellantis Motorsport.

“Entrare a far parte del team DS Performance è un sogno che diventa realtà! Sono appassionato di sport motoristici sin da quando ero bambino e poter trasformare la mia passione in lavoro è una grande opportunità per me. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con i nostri grandi campioni, Stoffel e JEV, costruendo una forte partnership con PENSKE AUTOSPORT, evidenziando le nostre future vittorie per mezzo delle tecnologie sviluppate da DS Performance grazie a questo magnifico campionato del mondo” ha dichiarato Eugenio Franzetti, direttore di DS Performance. “Sono lieta di dare il benvenuto a Eugenio Franzetti alla guida del team DS Performance. La sua conoscenza del Marchio nel suo precedente ruolo manageriale alla guida di DS Italia, unita alla sua esperienza nel marketing, nella comunicazione e nel motorsport, sono importanti asset che contribuiranno al rafforzamento del nome e dell’influenza DS in Formula E. DS Performance è un vero laboratorio a “cielo aperto” per noi, nonchè uno strumento prezioso per sviluppare la nostra strategia 100% elettrica e la competitività delle nostre vetture. Eugenio avrà la responsabilità di guidare DS Performance in questa nuova fase di accelerazione in collaborazione con Thomas Chevaucher, direttore tecnico del programma FE di Stellantis” ha detto Bèatrice Foucher, CEO, DS Automobiles.

“La nomina di Eugenio Franzetti rafforza DS Performance e la sua partnership con PENSKE AUTOSPORT. Eugenio incarna il Marchio DS Automobiles grazie a tutto ciò che ha realizzato in precedenza. La sua vasta esperienza nella comunicazione e nel marketing, così come la sua competenza nel motorsport di alto livello, gli permetteranno di mostrare l’eccellenza tecnologica e operativa del Marchio, fondamenta su cui Thomas Chevaucher si concentrerà per lo sviluppo di ulteriori successi” ha commentato Jean-Marc Finot, Senior VP di Stellantis Motorsport.

