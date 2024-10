Ettorre “Per la vela italiana si chiude un quadriennio eccezionale”

ROMA (ITALPRESS) - Il bilancio del quadriennio olimpico per la Federazione Italiana Vela, ormai in archivio dopo i Giochi di Parigi 2024, è "estremamente positivo, non solo per il risultato assoluto delle Olimpiadi e delle due medaglie d'oro, con l'unico titolo italiano, quello di Tita e Banti nel Nacra 17, che si è ripetuto dopo Tokyo, ma anche per la prestazione eccezionale di tutta la squadra azzurra. La trasferta di Marsiglia (dove si sono disputate le gare olimpiche, ndr) per la vela italiana è stata incredibile, con tanti giovani che stanno venendo fuori e tanti piazzamenti vicini al podio che ci fanno ben sperare per il percorso verso Los Angeles 2028". A parlare, in un'intervista nella sede romana dell'Agenzia di stampa Italpress, è il presidente della FIV Francesco Ettorre, reduce da un'estate 'caldissima' che ha ribadito la forza della vela tricolore. "Tanti giovani si stanno avvicinando al nostro sport, l'emulazione e i personaggi sono importanti - ha aggiunto il dirigente abruzzese, candidato per il terzo mandato di presidente federale all'Assemblea elettorale FIV del prossimo 14 dicembre - Il fatto di avere atleti che conquistano medaglie internazionali è di sprono, così come l'America's Cup che ci ha aiutato tantissimo nella divulgazione del messaggio. Una vela molto estrema e spettacolare che ha interessato tanti media e questo ha fatto bene al nostro movimento". (ITALPRESS). mc/mrv