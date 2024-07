Etica, lealtà, rispetto: alle stelle dello sport il Fair Play Menarini

Etica, lealtà e rispetto: il premio Fair Play Menarini giunto alla 28ma edizione ha premiato esempi di correttezza e sportività in gara e nella vita. Fra le atlete che hanno calcato il tappeto rosso dell’evento – al Teatro Romano di Fiesole -, la regina del pattinaggio di velocità Francesca Lollobrigida, trionfatrice ai campionati europei del 2018, e la velocista Ambra Sabatini, portabandiera italiana alle Paralimpiadi di Parigi. Per il basket c’era Marco Belinelli, fenomeno dell'NBA, mentre la pallavolo ha trovato il suo rappresentante di primo piano in Gian Paolo Montali, già commissario tecnico dell'Italvolley maschile due volte campione d'Europa. E poi Roberto Rigali, argento ai Mondiali di Budapest 2023 nella staffetta 4x100; la leggenda dei rally e della Formula 1 Cesare Fiorio e il più volte primatista mondiale dei pesi massimi Clemente Russo. Per il giornalismo sportivo Federico Buffa, voce e volto delle imprese dei grandi sportivi. A premiarli, coloro che li hanno preceduti nell'Albo d'Oro: gli Ambasciatori del Fair Play Menarini. Tra questi Federica Pellegrini, vincitrice dell'edizione 2022 e madrina dell'evento, insieme ai presentatori Rachele Sangiuliano e Omar Schillaci. abr/gtr