NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Quarant’anni e non sentirli. Il tempo passa ma non per LeBron James che, aspettando Luka Doncic (lo sloveno potrebbe debuttare in gialloviola lunedì), ribadisce una volta di più che la carta d’identità è relativa: 42 punti, 17 rimbalzi e 8 assist nel 120-112 con cui i Lakers battono Golden State. Reaves (23 punti) dà il suo contributo e per i californiani arriva la quarta vittoria di fila, la decima in 12 gare. James vince anche il duello a distanza con Stephen Curry (37 punti) che aveva guidato la rimonta dei Warriors fino al 109-104 prima della sesta tripla messa a segno dal Prescelto. Salutato Doncic e in attesa dell’esordio di Anthony Davis, anche Dallas si gode una serata da sogno violando il TD Garden nella rivincita dell’ultima finale per l’Anello. Nel 127-120 su Boston c’è il timbro di Klay Thompson (25 punti) e Spencer Dinwiddie (22 punti), ai Celtics non bastano invece Jaylen Brown (25 punti per l’Mvp delle ultime Finals) e Jayson Tatum (17 punti). A Est continua a scalare posizioni Indiana, che con un Siakam da 33 punti rimonta da -22 e batte 119-112 i Clippers (22 punti a testa per Powell e Harden). Bagarre nella Western Conference alle spalle di OKC e Memphis: Houston viene affondata da Anthony Edwards (41 punti, 7 rimbalzi e sei assist nel successo per 127-114 dei Wolves) e cede il terzo posto a Denver, alla quinta vittoria consecutiva (112-90 su Orlando). Altra tripla doppia – e fanno 24 in stagione – per Nikola Jokic, a referto con 28 punti, 12 assist e 10 rimbalzi, 30 punti per Porter jr. Fra le squadre più in forma del momento c’è sicuramente Portland, che batte 108-102 Sacramento (30 punti con 8 triple per Anfernee Simons) e allunga a sei partite (10 vittorie nelle ultime 11 uscite) la sua striscia positiva.

Per quanto riguarda il mercato, i Celtics ingaggiano l’esperto Torrey Craig, appena tagliato da Chicago, mentre Cleveland si assicura DèAndre Hunter spedendo ad Atlanta Caris LeVert, Georges Niang, tre seconde chiamate e due scambi di scelte. Phoenix saluta Jusuf Nurkic, che finisce a Charlotte assieme a una prima scelta 2026, e accoglie Cody Martin, Vasilije Micic e una chiamata al secondo giro del draft 2026. Titoli di coda per Ben Simmons a Brooklyn: si lavora al buyout, con Clippers e Cavaliers che potrebbero dare una nuova chance all’ex Philadelphia dopo i tanti infortuni che lo hanno limitato nelle tre stagioni ai Nets.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]