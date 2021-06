Espugnato “fortino” della droga a Catania, 25 arresti

Venticinque arresti dei carabinieri a Catania per detenzione e spaccio di droga nel quartiere di San Cristoforo. Coinvolte tre donne, fra cui la moglie e la cognata del capo piazza, che spacciavano in alcuni frangenti, alla presenza dei figlioletti in tenera età. pc/gtr