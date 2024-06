MILANO (ITALPRESS) – Esplosione in un capannone di un azienda di vernici in via Aristotele a Brugherio (Monza-Brianza). Un’uomo ha perso la vita e attualmente non risultano altre persone

coinvolte. Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento delle fiamme, anche con squadre in rinforzo giunte dal Comando di Milano. Presenti, informa l’Areu, anche automedica, 2 ambulanze, Carabinieri e ATS.

– Foto: ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).