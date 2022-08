WINSTON-SALEM (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Buon esordio per Fabio Fognini al “Winston-Salem Open”, ATP 250 (montepremi 731.935 dollari) scattato sul cemento della città del Nord Carolina. Nell’ultimo ultimo appuntamento del tour maschile prima degli US Open il ligure, numero 61 nel ranking, ha battuto 7-5 7-5 il serbo Dusan Lajovic (numero 88 in classifica). Fognini tornerà in campo per il secondo turno contro Jack Draper, quinto nella Pepperstone ATP Live Race To Milan, la classifica basata sui risultati stagionali dei migliori Under 21 che determinerà i qualificati alle Next Gen ATP Finals di Milano. Rinviato invece a causa del maltempo il debutto di Lorenzo Musetti, numero 30 Atp e quinto favorito del torneo, contro Richard Gasquet, numero 91. Subito eliminato il georgiano Basilashvili, testa di serie numero 6, sconfitto 6-4 6-1 nel suo match d’esordio dal brasiliano Monteiro.

ALTRI RISULTATI 1° TURNO:

Thiem (Aut, wc) b. Wolf (Usa, wc) 6-7(5) 7-5 7-6(6)

Griekspoor (Ned, ll) b. Daniel (Jpn, ll) 7-6(3) 6-3

Duckworth (Aus) b. Kokkinakis (Aus) 4-6 6-3 7-6(5)

Gojowczyk (Ger) b. Lehecka (Cze) 6-4 6-3

Tseng (Tpe) b. Fucsovics (Hun, ll) 6-1 1-6 6-3

Tabilo (Chi) b. Mochizuki (Jpn) 4-6 6-2 6-4

Johnson (Usa) b. Nava (Usa, q) 6-3 6-2

Mannarino (Fra) b. O’Connell (Aus, q) 7-6(4) 6-7(3) 7-6(3)

Edmund (Gbr) b. Pervolarakis (Gre, ll) 6-2 7-5

Ymer (Swe, wc) b. Coria (Arg) 6-2 6-3

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).