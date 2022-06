Un incidente tra una ferrocisterna carica di ammoniaca e un autobus con a bordo una quarantina di passeggeri. E’ questo lo scenario dell’esercitazione di Protezione civile che questa mattina si è svolta nello stabilimento Carbones di Porto Marghera, in via del Commercio 5. Poco dopo le dieci la prima chiamata al 115 a seguito della quale è stata attivata un’imponente macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti 1 furgone e 4 mezzi dei Vigili del Fuoco, un’automedica e sette ambulanze del 118 provenienti anche dalle città più vicine. Nel luogo dell’incidente è stato allestito un Posto di Comando Avanzato che si è occupato della gestione delle diverse fasi dell’emergenza: dal soccorso ai feriti alle verifiche sull’inquinamento dell’aria per via della sostanza nociva trasportata dal convoglio ferroviario. Le Forze dell’ordine si sono occupate della messa in sicurezza e delimitazione dell’area, predisponendo i varchi di accesso alla zona in cui è avvenuto l’incidente. Sono intervenute una pattuglia della Polizia di Stato e una della Polizia Stradale, una pattuglia dei Carabinieri e due della Guardia di Finanza. In azione anche due pattuglie della Polizia locale che si sono occupate della gestione della viabilità attorno all’area. La presenza di una sostanza pericolosa ed il conseguente potenziale inquinamento ha impegnato i tecnici dell’Arpav e fatto scattare le procedure antinquinamento previste dalla Capitaneria di Porto, intervenuta con un mezzo navale minore, e dall’Autorità di Sistema Portuale. Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal Centro di coordinamento istituito nella Centrale operativa della Polizia locale al Tronchetto. L’attivazione del Sistema comunale di Protezione civile ha garantito il supporto logistico ai soccorritori e la predisposizione delle aree di accoglienza per il momentaneo ricovero delle persone evacuate: all’operazione hanno partecipato 20 volontari del Gruppo comunale. Sul campo anche i volontari della Croce Rossa Italiana. L’esercitazione è stata organizzata dal Comune di Venezia e dall’Ulss 3 Serenissima nell’ambito del progetto Nex-Aid rete transfrontaliera sui sistemi di emergenza sanitaria e gestione delle maxi emergenze.

