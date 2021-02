MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Sara Errani esce di scena al terzo turno degli Australian Open femminili, il primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. La 33enne tennista romagnola, n.134 del ranking mondiale, promossa dalle qualificazioni, ha ceduto per 6-4 2-6 7-5, dopo quasi due ore e tre quarti di lotta, alla cinese di Taipei Su-Wei Hsieh, n.71 Wta, che a sorpresa mercoledì aveva eliminato in due set la canadese Bianca Andreescu, n.8 del ranking e del seeding, al primo torneo dopo oltre un anno di inattività. Contro la 35enne di Kaohsiung, Errani si era imposta molto nettamente in tutti e tre i precedenti confronti diretti: al primo turno sulla terra di Istanbul nel 2017, al secondo sul cemento di Doha nel 2014 ed al primo turno sulla terra di Palermo nel 2008.

