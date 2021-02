Sara Errani concede un solo game a Venus Williams e accede al terzo turno degli Australian Open. La 33enne di Massa Lombarda, numero 134 del ranking, si è imposta con un netto 6-1, 6-0 sulla statunitense (n.81), condizionata da un infortunio che non le ha permesso di giocare il suo tennis. “Sono molto contenta anche se non mi piace vincere così: dopo il suo infortunio è stato complicato continuare a giocare – ha detto l’azzurra -. Lei è una grandissima campionessa ed è un onore giocare con lei”. Al terzo turno la Errani sfiderà Su-Wei Hsieh, tennista di Taipei, n.71 del ranking, che ha eliminato in due set la canadese Bianca Andreescu, ottava testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-2.

Si ferma al secondo turno, invece, il cammino di Camila Giorgi. L’italiana, numero 79 del mondo, è stata eliminata dalla polacca Iga Swiatek, n.17 del ranking e 15 del seeding, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-2, 6-4.

(ITALPRESS).