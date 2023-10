Erion, Fluttero “Riciclo è strategico per non sprecare materie prime”

Erion, Fluttero “Riciclo è strategico per non sprecare materie prime”

MILANO (ITALPRESS) - "I sistemi di responsabilità estesa dei produttori hanno l'obiettivo di gestire correttamente i rifiuti. Per noi il termine smaltire è superato, deve essere l'ultima ratio, prima di tutto si deve riciclare e riutilizzare". Lo afferma in un'intervista all'Italpress Andrea Fluttero, presidente di Erion, sistema multiconsortile no profit che si occupa della gestione di diversi tipi di rifiuti, dai prodotti elettronici, alle pile, passando per gli imballaggi e i prodotti del tabacco. trl/sat/gsl