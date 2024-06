LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Alla vigilia di Croazia-Italia, Lipsia è invasa dai tifosi della “Hrvatska”. Nonostante le difficoltà avute da Modric e compagni nelle prime due gare di Euro2024 (sconfitta con la Spagna e pareggio contro l’Albania), c’è grande entusiasmo tra i sostenitori croati. Rumorosi e colorati, si sono riversati nel centro di Lipsia dove, invece, si vedono pochi italiani in giro. Al Leipzig Stadium attesi oltre 11mila italiani, stessa stima (ma per difetto) per quelli croati, ma sono numeri che vengono fuori dalla vendita dei biglietti riservata alle due tifoserie, difficile fare una stima, ma a giudicare dall’aria che si respira a Lipsia, i tifosi azzurri dovrebbero essere in minoranza. Dal punto di vista dell’ordine pubblico, attenzione sempre alta, ma nessun allarme di rilievo. “Quella croata è una tifoseria che segue in massa la squadra, è piuttosto rumorosa, ma finora non hanno dato particolari problemi – spiega il responsabile della Sicurezza della Nazionale, Giampietro Moscatelli, all’agenzia Italpress -. Stiamo monitorando la nostra tifoseria, lavoriamo a stretto contatto con la polizia tedesca e con quella croata”.

La particolarità, rispetto alle precedenti due partite con Albania e Spagna, è nei rapporti tra le due tifoserie. “Lo scambio di informazioni tra le forze di Polizia è importante. Abbiamo alcune delle tifoserie dei nostri club che hanno buone relazioni con quelle croate, ma ci sono anche rapporti conflittuali tra alcune di loro”, ha concluso Moscatelli.

