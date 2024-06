Eni, il Gazometro di Roma si apre alla città

ROMA (ITALPRESS) - Il Gazometro di Roma apre le sue porte al pubblico con cinque appuntamenti domenicali, da giugno a novembre 2024. Questo lo scopo dell’iniziativa promossa da Eni in collaborazione con il Fondo per l’Ambiente Italiano e che permetterà ai visitatori di scoprire il cuore del sito industriale del quartiere Ostiense, per approfondirne il passato, il presente e il futuro. spf/sat/gsl