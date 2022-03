Energia, Rosato: “Il governo è pronto a mettere altre risorse”

"Già prima della guerra c'era l'aumento di alcuni costi che era in corso. La guerra ha prodotto un aggravamento della situazione che non è più tollerabile per imprese e famiglie. Il governo ha già messo molte risorse in campo, ne metterà altre". Così Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Italia Viva, a, commentando la situazione legata al caro energia. mra/vbo/gtr