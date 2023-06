ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio il Governo, il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto e il Consiglio di amministrazione del Gestore Servizi Energetici, per avermi indicato come amministratore delegato dell’Acquirente Unico, nonchè il Presidente ed i componenti del Cda di AU per la fiducia accordatami”. Così Giuseppe Moles, neo ad di Acquirente Unico, società del gruppo Gse.

“Assumo questo incarico di enorme rilievo con grande entusiasmo, pienamente consapevole delle grandi responsabilità che mi attendono, vista la delicatezza del settore e la sua importanza per il Paese, per le imprese e per i cittadini. Ricoprirò il ruolo che mi è stato affidato con il massimo impegno, certo di poter contare sulla fattiva collaborazione di tutti i componenti del Cda e fra le società del gruppo Gse”.

