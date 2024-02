Energia, Di Foggia “Fondamentale transizione digitale”

ROMA (ITALPRESS) - "Non può avvenire una transizione energetica se non c'è anche una transizione digitale ad accompagnarla". Lo ha detto Giuseppina Di Foggia, Ad e Dg di Terna, in occasione dell'evento della Scuola di Formazione politica della Lega a Roma. f04/mgg/