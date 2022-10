Energia, Beghin “In Europa prevalgono gli egoismi nazionali”

"Ancora una volta un nulla di fatto, manca una soluzione per famiglie e imprese che devono fronteggiare gli aumenti delle bollette". Lo afferma Tiziana Beghin, eurodeputata del M5S, in merito al mancato accordo in Europa sul tetto al prezzo del gas. xf4/sat/gsl