Emiliano “Regione Puglia e Pirelli insieme come un’unica squadra”

"Regione Puglia e Pirelli stanno lavorando insieme da tempo come un'unica squadra per consentire questi test avanzati che sono basati su tecnologie informatiche avanzatissime". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in occasione della presentazione a Bari del Digital Solutions Center di Pirelli. xa2/pc/red