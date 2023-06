Emiliano “Da oggi lotta senza quartiere contro chi sporca”

“C’è della gentaglia che continua ad abbandonare rifiuti per delle ragioni che non hanno giustificazioni. Da adesso in poi sarà lotta senza quartiere a tutti coloro che non hanno voluto ascoltare la mia richiesta in ginocchio di smetterla con questo tipo di pratiche”. Lo dice il presidente della Puglia, Michele Emiliano nel corso di una conferenza stampa sul contrasto all’abbandono di rifiuti. xa2/vbo/gtr