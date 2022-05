Emiliano al congresso Ppe “La Puglia ha lavorato seriamente”

"Tutti si chiedono come abbiamo fatto in soli 20 anni a cambiare l’immagine della Regione Puglia. Quel che è certo è che abbiamo lavorato seriamente, mettendo i cittadini e le persone al centro del progetto. Perché da noi sono meno importanti le forze politiche, di più i progetti e le persone”. Lo ha detto il Governatore della Puglia Michele Emiliano a a Rotterdam per il Congresso Ppe. pc/red