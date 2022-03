Emiliano “Aerospazio elemento identitario della Puglia”.

“L’aerospazio è uno degli elementi identitari della Regione Puglia. Noi stiamo facendo un lavoro meraviglioso da molti anni e per questo Grottaglie è diventato lo spazioporto europeo sul quale stiamo per investire circa 60 milioni di euro”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Bari in occasione della proiezione, in anteprima mondiale di “Spazio italiano – Dalle origini al progetto San Marco”. pc/red