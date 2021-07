BOLOGNA (ITALPRESS) – In Emilia-Romagna sono 167 le sospensioni nei confronti di operatori sanitari perchè non vaccinati. E’ di “oltre il 97%” la percentuale dei vaccinati, fa sapere l’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini nel corso di una video conferenza stampa. Quanto alle sospensioni, “proseguiremo in quella direzione che ci sembra quella giusta”. “Il dato è in progressivo aumento – spiega Giuseppe Diegoli, responsabile del servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica della Regione – ma i numeri per quanto elevati non vanno ad inficiare la funzionalità del sistema”. Inoltre, “gli accertamenti sono complessi e ogni caso deve essere accertato singolarmente”.

(ITALPRESS).