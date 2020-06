ROMA (ITALPRESS) – “Il programma della mia Regione mette al centro la sostenibilità in quella che dovrà essere una nuova crescita sostenibile e che dovrà avere tre pilastri: le manifatture, la cultura e i saperi, il turismo. Dentro ad una crescita sostenibile, entro pochi mesi scriveremo il nuovo patto per il lavoro accompagnato, per la prima volta, dal patto per il clima”. Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, nel corso del webinar “Fuori dall’emergenza sanitaria: una nuova Europa” promosso dal Sole 24 Ore.

“Ci siamo dati degli obiettivi, dobbiamo salvaguardare il bene più prezioso che abbiamo: il pianeta terra – ha aggiunto Bonaccini – noi siamo pronti a fare investimenti importanti, nei prossimi cinque anni porteremo tutti gli studenti dell’Emilia Romagna ad avere il trasporto gratuito su treni e corrieri, partiremo già a settembre con una prima tranche”.

