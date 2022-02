Emigrati da anni percepivano l’assegno sociale, 7 indagati a Messina

Fingevano di risiedere in Italia per beneficiare per anni dell'assegno sociale: a scoprire la truffa all'Inps, commessa da sette emigrati di origine siciliana, la Guardia di finanza di Messina, che ha posto sotto sequestro oltre 200mila euro. fsc/mrv