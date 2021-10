Emergenza bare a Palermo, Salvini: “Mai vista situazione del genere”

“È la prima volta in tanti anni che vedo una situazione del genere. Ho girato tutta Italia per tanti e diversi problemi, ma una situazione del genere non l'ho mai vista in nessuna città italiana". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini che, nel pomeriggio a Palermo, si è recato in visita al cimitero dei Rotoli, dove si trovano accatastate centinaia di bare insepolte, per un sopralluogo. "Bisogna fare l'impossibile per risolvere almeno una parte del problema", ha aggiunto. mra/vbo/gtr