Emanuele “Ippoterapia soluzione per molti problemi medici”

ROMA (ITALPRESS) - Questo progetto "nasce dal mio convincimento, frutto dell'insegnamento paterno, che l'ippoterapia è una soluzione per moltissime delle problematiche sanitarie dell'essere umano". Lo ha detto il professor Emmanuele Francesco Maria Emanuele, già presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, a margine della presentazione del progetto "Cavallo amico", frutto della collaborazione con il Roma Polo Club. L'ippoterapia è efficace "in tutte le età, particolarmente nell'infanzia, per le patologie legate alla crescita, e nell'età più avanzata, quando le malattie non sono soltanto di carattere tradizionale, come l'osteopatia o le malattie delle articolazioni, ma riguardano il cuore. È stato dimostrato clinicamente che questa terapia è salvifica e sicuramente risolutrice", ha aggiunto. xi2/fsc/gtr