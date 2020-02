LONDRA (ITALPRESS) – Elton John è stato costretto a interrompere ieri sera un concerto Auckland, in Nuova Zelanda, a causa di una polmonite. L’artista si è fermato durante la performance e ha chiesto scusa ai fan: «Ho perso completamente la voce. Non posso cantare».

Sui social Sir Elton ha ringraziato “tutti coloro che hanno partecipato al concerto ad Auckland. Nonostante mi avessero diagnosticato la polmonite, era determinato a offrire il miglior spettacolo possibile. Ho suonato e cantato con il cuore, fino a quando la mia voce non è uscita più. Sono deluso, profondamente turbato e dispiaciuto. Grazie mille per il vostro straordinario supporto e tutto l’amore che mi avete mostrato durante la performance di stasera. Sono eternamente grato”.

(ITALPRESS).