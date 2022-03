Elisa canta “Zombie” per i ragazzi russi arrestati perché protestavano

Elisa ha pubblicato sui suoi profili social una versione chitarra e voce di "Zombie" dei The Cranberries. Il video è una dedica al gruppo di giovani russi arrestati per essere scesi in piazza contro la guerra in Ucraina che, rinchiusi in un furgone, intonavano il brano simbolo della band irlandese. tvi/gtr