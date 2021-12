Elezioni Palermo, Salvini: “Primarie? È sempre una soluzione”

"Primarie a Palermo per scegliere il candidato sindaco? Se la politica non riesce a decidere al tavolo, far decidere i cittadini è sempre una soluzione". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una iniziativa nel capoluogo siciliano. mra/vbo/r