CATANZARO (ITALPRESS) – “Risultato clamoroso! Con il 16% abbiamo

conseguito la percentuale più alta in Italia per Forza Italia e

doppiato il dato nazionale. Grazie a voi sarò ancora più

determinato nel far valere, con i ministri dell’esecutivo

nazionale, le ragioni della Calabria sulle infrastrutture, sul

rigassificatore di Gioia Tauro, sull’idrico, sui rifiuti, sugli

investimenti, sul lavoro, e soprattutto sulla sanità.

#avanticalabria!” Lo scrive su facebook il governatore della

Calabria Roberto Occhiuto commentando i risultati elettorali.

– foto: ufficiostampa Regione Calabria

(ITALPRESS).