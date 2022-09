Elezioni, Letta “Contro presidenzialismo, non è soluzione per Paese”

"Siamo contro il presidenzialismo, non è la soluzione per il nostro Paese". Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta in Sardegna per il tour elettorale in vista delle Politiche del 25 settembre. xd4/fag/gtr