MILANO (ITALPRESS) – Cultura Italiae, la piattaforma di riflessione al servizio del Paese per offrire un contributo concreto alla costruzione di uno spazio comune e collettivo di impegno progettuale condiviso, civico e social, in vista dell’evento annuale Storie di Eccellenza Merito e Innovazione, che quest’anno si terrà a Bergamo e Brescia i prossimi 7, 8 e 9 ottobre, intende offrire il proprio contributo di idee e proposte concrete a tutte le forze politiche che si affronteranno nella prossima campagna elettorale. Cultura Italiae, inoltre, partecipa attivamente a un’iniziativa nazionale, promossa da ArtLab, rivolta la forze politiche alla quale hanno aderito tutte le maggiori organizzazioni nazionali di rappresentanza, istituzionali e indipendenti, del mondo culturale. Tra le proposte di Cultura Italiae a tutte le forze politiche, riunite sotto il claim di “Più cultura per tutti. Davvero!”, il sostegno al consumo culturale con un sistema permanente di deducibilità delle spese in prodotti culturali, il potenziamento della diplomazia culturale per promuovere scambi con altri paesi, il sostegno delle attività museali attraverso contributi, sgravi e facilitazioni finanziarie e fiscali, oltre al ristoro parziale della tassa di soggiorno.Importante, secondo Cultura Italiae, anche avviare una strategia digitale del patrimonio culturale e dei processi organizzativi per migliorare la fruizione della cultura, il riconoscimento delle professionalità del settore, migliorare il rapporto tra musei statali e quelli del territorio, facilitare il rapporto pubblico-privato, promuovere l’autonomia dei musei, sostenere l’adeguamento ambientale degli immobili e creare la Banca della Cultura e dello Sport.(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Cultura Italiae –