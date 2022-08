VENEZIA (ITALPRESS) – C’è chi si è preso tutto il tempo, ovvero fino alle 20 di ieri, per sciogliere le riserve e annunciare i nomi in lista per le imminenti elezioni Politiche del 25 settembre, con qualche illustre esclusione, tra tutte quella del ministro per i Rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D’Incà. “Una scelta ponderata e necessaria, che rappresenta la mia idea di impegno e di politica – fa sapere D’Incà – radicata nel territorio di appartenenza, che parte dal basso, dall’impegno nelle piccole comunità, nel civismo, tra le forze del volontariato e all’interno del tessuto produttivo del Paese”.

Sarà Flavio Tosi il capolista di Forza Italia nel collegio plurinominale della Camera di Verona. L’ex sindaco della città scaligera, a ridosso del ballottaggio nella sua città, aveva aderito al partito di Berlusconi con tanto di conferenza stampa a Roma, mentre Francesco Peghin, che in primavera aveva conteso a Giordani la poltrona di sindaco a Padova, scende in campo come capolista con Noi Moderati, dove spicca anche la 49enne veneziana Martina Semenzato, legata a Luigi Brugnaro per essere stata inserita in molte attività del gruppo, la prima donna presidente della sezione Vetro di Confindustria Venezia e Rovigo. La 49enne non solo correrà nell’uninominale per la Camera a Venezia, unico collegio riservato a Noi Moderati nell’ambito del patto di Centrodestra stretto in Veneto, ma sarà anche la capolista nel proporzionale a Venezia-Treviso-Belluno e anche a Verona, in virtù dei meccanismi legati alla parità di genere. Capolista per Coraggio Italia a Vicenza e Bassano del Grappa sarà Pier Paolo Longo, dal mondo dell nuoto, mentre l’ex sindaco di Pederobba Raffaele Baratto di Coraggio Italia correrà nella circoscrizione Veneto 1 collegio 01 plurinominale (Venezia-Treviso-Belluno). Oltre a Tosi Forza Italia punta sul padovano Piergiorgio Cortelazzo, su Marco Zocca, assessore a Vicenza e sul lombardo Gregorio Fontana. Per il Senato correranno la padovana Roberta Toffanin , deputato dal 2018, così come Pierantonio Zanettin. Nelle liste compaiono i nomi di diversi amministratori come Rossella Olivo di Romano d’Ezzelin o Debora Varaschin, assessore a Montebelluna ed Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto. Dal mondo imprenditoriale proviene anche Andrea Penzo Aiello, presidente di Veneto Imprese Unite.E in lista ci sono anche i nomi del parlamentare uscente Raffaele Baratto e di Gloria Sernagiotto. Tra le file di Fratelli d’Italia spicca il capolista l’ex magistrato Carlo Nordio, l’asso giocato qualche giorno fa. Nella circoscrizione veneto 2 gli fa eco Gianmarco Mazzi, manager, dirigente d’azienda e autore televisivo legato non solo all’Arena di Verona, ma a Sanremo e ad altre produzioni di grande successo. Tra i capilista per la Camera anche la vicentina Maria Cristina Caretta e il veronese Ciro Maschio. Per l’Uninominale in lista il consigliere regionale e coordinatore di FdI in Veneto Raffaele Speranzon e Luca De Carlo. In Veneto la Lega conferma come capolista per il collegio Veneto 1 di Venezia Giorgia Andreuzza, deputata, così come i trevigiani Dimitri Coin e Ingrid Bisa. In rappresentanza del territorio padovano in lista ci sono Alberto Stefani, deputato dal 2018 e Massimo Bitonci sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze al primo governo Conte. Dal veronese arriva Lorenzo Fontana vicesegretario federale della Lega. Per il Senato la scelta è andata sulla vicentina Mara Bizzotto europarlamentare dal 2009 e sul senatore veronese Paolo Tosato. In casa Pd confermate le liste annunciate con la discesa in Veneto di Enrico Letta e Piero Fassino, big che risulta secondo al plurinominale per la Camera nel collegio di Venezia-Treviso-Belluno dopo l’esordiente Rachele Scarpa. Alessandro Zan è primo in lista per Padova-Rovigo. Per il Senato spiccano Andrea Martella, segretario dem e l’ex ministro Beatrice Lorenzin. I candidati del Movimento 5 Stelle nella Circoscrizione Veneto 1 plurinominale Camera dei Deputati sono Cristina Manes, Maurizio Mestriner, Elena Quaranta e Alessandro Ferro. Per la Circoscrizione Veneto 2 plurinominale Enrico Cappelletti, Silvia Schiavon, Giacomo Cusumano, Elena Suman, Sonia Perenzoni, Gedorem Andreatta, Alessia Gamba, Giacomo Bortolan, Antonietta Benedetti, Daniele Nottegar, Mihaela Pasare Anca e Francesco Vaccaro. Per il Senato al collegio plurinominale Veneto 0-1: Flavio Baldan, Orietta Vanin, Andrea Grigoletto e Manuela Calzavara per il Veneto 0-2 Barbara Guidolin, Giorgio Burlini, Caterina Scapin e Roberto Toniolo.

(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –