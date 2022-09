Elezioni, Fico “No a campo largo dove c’è tutto e contrario di tutto”

“Io non credo al campo largo, dove all’interno c’è tutto e il contrario di tutto. E non sarebbe neanche coerente e forse onesto fino in fondo per tutti i cittadini che devono andare a votare. Io credo invece in un campo progressista”. Lo dice il Presidente della Camera ed esponente del Movimento 5 Stelle Roberto Fico a margine di un appuntamento a Napoli al campetto di viale Campi Flegrei a Bagnoli. xc9/pc/gtr