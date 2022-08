Elezioni, Di Battista “Non mi candido, nel M5S tanti non mi vogliono”

"Ci sono molte componenti dell'attuale Movimento 5 Stelle che non mi vogliono: da Grillo a Fico, temono che io sia poco imbrigliabile. Non ci sono le condizioni per la mia candidatura". Lo afferma in un video Alessandro Di Battista. fsc/gtr