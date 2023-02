Nel corso del tempo, e con l’evoluzione tecnologica alle porte, sono stati introdotti strumenti ormai indispensabili nelle vite di ognuno: gli elettrodomestici. Si tratta di dispositivi che aiutano a rendere la vita quotidiana più semplice e veloce; più fanno risparmiare tempo e meglio è.

Per cucinare, riscaldare, conservare, pulire e svolgere una varietà di altri compiti per la manutenzione della casa, tra grandi e piccoli elettrodomestici, nessuno può più farne a meno.

Ma quali sono gli elettrodomestici meno diffusi in Italia?

Per rispondere a questa domanda si devono prendere in considerazione le abitudini e gli usi degli altri paesi, sostanzialmente differenti da quelli italiani. Quindi, ecco i 5 elettrodomestici poco diffusi in Italia.

Dissipatore alimentare (tritarifiuti)

Chi non ha mai visto un film americano in cui viene utilizzato il tritarifiuti?

Molto popolare e utilizzato in America, il tritarifiuti (o dissipatore alimentare) è un dispositivo di grande utilità, che consente di triturare gli scarti di cibo in modo più sicuro e veloce. Questo strumento viene generalmente installato al di sotto del lavandino e collegato alla bocca dello scarico: basta posizionare i rifiuti organici all’interno del lavello per far sì che vengano triturati e sminuzzati. Ridotti in piccoli pezzi, saranno trasformati in una sostanza liquida che verrà trasportata alle tubature. Il tritarifiuti da lavandino può essere molto utile durante la preparazione di pasti e un ottimo strumento per risparmiare tempo e fatica in cucina.

Lavasciuga asciugatrice

Un’unica macchina che combina due funzioni: la lavasciuga. Un elettrodomestico che lava il bucato nel classico cestello e lo asciuga servendosi di un sistema di aspirazione e di un potente flusso di aria calda, inviata poi allo scambiatore di calore.

Questo dispositivo sta diventando sempre più conosciuto, specialmente per la facilità di utilizzo e la comodità che lo contraddistingue: permette di risparmiare spazio e tempo, da una parte eliminando i fastidiosi stendini sparsi per la casa; dall’altra, permettendo di avere vestiti puliti, profumati e pronti nella durata di un ciclo di lavatrice.

Ne esistono differenti tipologie, come quelle che si possono trovare a questo link, adatte nel caso in cui non si abbia spazio a sufficienza per stendere il bucato o di fronte a condizioni ambientali poco favorevoli.

Estrattori di aria o aspiratori

A volte è possibile trovare bagni senza finestre muniti di aspiratore, ma ciò che non è molto comune è utilizzare questi estrattori di aria in tutte le stanze della casa.

L’aspiratore è un dispositivo che serve a purificare l’aria povera di ossigeno e piena di elementi insalubri, favorendo l’aerazione naturale. Questo strumento è molto indicato per stanze piccole, dove mancano le finestre, ma anche ad ambienti più spaziosi. Contribuisce a combattere l’umidità bloccando la formazione e la diffusione di muffe che possono essere dannose per la salute.

Un elettrodomestico poco diffuso in Italia ma che dovrebbe far parte della vita quotidiana e domestica di ciascuno.

Macchina per il pane

Per cultura e abitudine, in Italia il pane è uno degli alimenti principali e maggiormente consumati, tant’è che ad ogni angolo delle strade possiamo trovare pizzerie e fornai.

La macchina per il pane è uno di quegli elettrodomestici utilizzati specialmente da persone con intolleranza al glutine o con esigenze alimentari particolari, tuttavia il suo uso quotidiano e il suo inserimento nella cucina non deve essere sottovalutato. Uno strumento pratico e conveniente per avere il pane sempre fresco a tavola; un modo per mangiare sano e risparmiare denaro.

La macchina per il pane è in grado di realizzare tantissimi impasti e ricette come panini, pizze, torte, brownies e biscotti. È l’ideale per gli amanti della cucina e del comfort!

Macchine per la produzione di ghiaccio

Molto utilizzata in America è la macchina per il giacchio, di frequente incorporata nei frigoriferi o sul piano della cucina.

In Italia abbiamo l’abitudine di riempire le formine di acqua e metterle in freezer, per poi aspettare ore affinché producano i classici cubetti di ghiaccio. Specialmente nelle giornate estive, calde e afose, in cui sorseggiare bibite fresche è una vera e propria soddisfazione, il ghiaccio è più necessario che mai. La macchina per produrlo è un piccolo elettrodomestico, comodo e utile soprattutto in queste occasioni, che non richiede formine, sacchetti per il ghiaccio e preparazioni in anticipo. È una grande alleata per rendere piacevole qualsiasi bevanda in pochissimo tempo.