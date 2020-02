Ekdal contro l’omofobia nel calcio “Serve reagire”

"Nel nostro sport solo otto giocatori si sono ufficialmente dichiarati omosessuali, molti altri vorrebbero farlo ma non se ne sentono liberi, per paura delle reazioni negative". Lo ha detto il calciatore svedese della Sampdoria Albin Ekdal, attraverso un video con il quale e' intervenuto all'incontro "Sport vs Omofobia, una partita da vincere", organizzato al Parlamento europeo da Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle, Tomasz Frankowski, europarlamentare del PPE e Marc Tarabella, europarlamentare del gruppo S&D. gm