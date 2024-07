PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Sono contenta ed emozionata, abbiamo lavorato molto bene durante l’estate, la Volley Nations League ci ha fatto capire le cose che dobbiamo migliorare, non vediamo l’ora di iniziare. Credo di avere più consapevolezza, una testa diversa, però la grinta è sempre la stessa”. Lo ha dichiarato Paola Egonu, schiacciatrice azzurra dell’Italvolley durante l’incontro con la stampa in vista dell’esordio contro la Repubblica Dominicana. “Il coach ci ha detto di pensare alla palla e non pensare ad altro, di essere nel presente. Ci stiamo trovando bene, la sua idea è quella di prendere la miglior parte di ognuna di noi e metterla in un sistema di gioco, siamo tutte a disposizione, c’è una bella atmosfera. Con lui c’è un dialogo aperto, come dovrebbe essere”. La Egonu ha anche parlato del ritiro di Sinner: “Credo che la salute sia sempre la cosa più importante di qualsiasi essere umano, quindi se in questo momento ha la tonsillite e il medico gli ha consigliato di non giocare, io avrei fatto la stessa cosa perchè la vita è una”. Infine una battuta sull’incontro con Mattarella: “E’ sempre un onore potermi ritrovare in quella situazione, è emozionante. Chiunque vorrebbe stringere la mano al nostro presidente, sono molto grata. Non sono riuscita a scambiarci due parole però sì, lui è un nostro tifoso ed è un piacere sapere che si diverte a guardarci”.

