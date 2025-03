L’Egitto e la ricostruzione di Gaza, “Potrebbero essere schierate forze internazionali”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdel Aty ha affermato che il successo del piano di ricostruzione di Gaza dipende dall’istituzione di un comitato indipendente per gestire il periodo di transizione, indicando una proposta per il Consiglio di sicurezza di studiare l’istituzione di una presenza internazionale a Gaza e in Cisgiordania.

Abdel-Ati ha aggiunto che le forze internazionali potrebbero essere dispiegate a Gaza e in Cisgiordania, in conformità con un programma che istituisce uno Stato palestinese. Ciò è avvenuto durante un incontro a cui hanno partecipato il Ministro degli Esteri egiziano con ambasciatori stranieri e rappresentanti di organismi e organizzazioni internazionali in merito alla riabilitazione del settore sanitario nella Striscia di Gaza.

L’incontro, a cui ha partecipato Khaled Abdel Ghaffar, Vice Primo Ministro e Ministro della Salute e della Popolazione, si è svolto oggi presso la sede del Ministero degli Affari Esteri, dell’Immigrazione e degli Affari degli Espatriati Egiziani al Cairo. È stata offerta una presentazione video del piano di ricostruzione di Gaza alla presenza di oltre 100 ambasciatori e rappresentanti di organizzazioni internazionali. Il ministro Abdel-Ati ha esaminato il piano globale per la ricostruzione della Striscia di Gaza, elaborato dall’Egitto in coordinamento con il governo palestinese.

– foto IPA Agency –

