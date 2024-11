Il Governatore del Sud Sinai, Khaled Mubarak, ha ricevuto nel suo ufficio a Sharm El-Sheikh il console italiano al Cairo Federico Novellino. Erano presenti all’incontro anche Fabio Brucini, Console onorario italiano a Sharm El-Sheikh, Fayza Farid, Coordinatrice Consolare per il Sud Sinai oltre al Consigliere Walid Zakaria, consigliere legale dell’Ambasciata nel Sud Sinai.

Durante l’incontro, il governatore ha sottolineato lo spessore dei rapporti tra Egitto e Italia a livello ufficiale e popolare, e ha auspicato un aumento del numero di turisti italiani in arrivo a Sharm El-Sheikh, soprattutto con l’avvicinarsi delle celebrazioni di Natale e Capodanno. L’Italia occupa il quarto posto tra le nazionalità che arrivano a Sharm El-Sheikh, sperando che il turismo italiano ritorni al primo posto come lo è stato nel recente passato.

Il governatore ha aggiunto che il turismo che arriva nel Sud Sinai dai paesi vicini ha registrato un notevole aumento, che riflette il grado di sicurezza di cui gode la regione, oltre al desiderio dei turisti di godersi le sue destinazioni turistiche. Mubarak ha inoltre esaminato brevemente i piani di sviluppo sostenibile approvati dal presidente Abdel Fattah El-Sisi, e ha presentato un nuovo progetto nella città di Santa Caterina come una grande opportunità di investimento, sottolineando l’impegno del governatorato per sviluppare infrastrutture in linea con le esigenze del turismo globale ed esprimendo la speranza di rafforzare la fruttuosa cooperazione con l’Italia.

Al termine della riunione sono state discusse le modalità di cooperazione nel campo dell’istruzione, in particolare dopo l’accordo per la fondazione di un’università italiana al Cairo, e la possibilità di aprire una filiale nel Sud Sinai.