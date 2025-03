IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – La Repubblica araba d’Egitto celebra l’80° anniversario della fondazione della Lega degli Stati arabi, un’organizzazione regionale che incarna l’unità e la cooperazione tra le nazioni arabe fin dalla sua fondazione al Cairo il 22 marzo 1945. In questa occasione, il Ministero degli Affari Esteri egiziano esprime il suo orgoglio per il ruolo storico svolto dall’Egitto nella nascita e nell’ospitalità della sede centrale della Lega. Fin dalla sua creazione, questa istituzione ha fornito un quadro essenziale per rafforzare la cooperazione tra i paesi arabi in vari ambiti, tra cui quello politico, economico, sociale e culturale.

Questa commemorazione rappresenta anche un’opportunità per l’Egitto di elogiare gli sforzi compiuti dalla Lega degli Stati Arabi nel difendere gli interessi arabi e nel coordinare i suoi membri di fronte alle sfide regionali e internazionali. L’organizzazione ha svolto un ruolo centrale nel sostenere cause importanti nel mondo arabo e continua a impegnarsi per un’azione collettiva più incisiva. L’Egitto ribadisce così il suo impegno nei confronti della cooperazione araba e il suo incrollabile sostegno alle iniziative volte ad affrontare le attuali sfide del mondo arabo.

Il Paese sottolinea inoltre l’importanza di intensificare gli sforzi verso una più profonda integrazione economica e politica tra gli Stati membri. Verso una cooperazione araba rafforzata Mentre il mondo arabo si trova ad affrontare sfide sempre più complesse, l’Egitto sottolinea la necessità di unire le forze per affrontare tali sfide e promuovere la stabilità e lo sviluppo nella regione. Il Paese ribadisce il suo impegno nei confronti dei principi fondanti della Lega e incoraggia un dialogo costruttivo tra i suoi membri per un’azione collettiva efficace. In questa data simbolica, il Cairo ricorda il suo impegno storico per l’unità araba ed esprime la speranza che la Lega degli Stati arabi continui a svolgere il suo ruolo di catalizzatore per la cooperazione e la comprensione tra le nazioni del mondo arabo.

– foto IPA Agency –

