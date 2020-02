Dopo aver venduto 40mila vetture dal suo lancio in Italia nel 2017 (260mila a livello globale), il Suv Citroen C3 Aircross si arricchisce con l’edizione speciale “C-Series”. “C” come Citroen, ma anche come comfort e carattere, due tratti distintivi della nuova versione, che dopo il suo debutto con C3, sarà presto disponibile anche per Suv C5 Aircross e Berlingo. L’edizione “C-Series” si contraddistingue soprattutto per colori e materiali specifici, oltre agli equipaggiamenti al servizio del comfort che semplificano la vita a bordo. Grazie all’offerta inedita di dettagli colorati “Deep Red”, Suv C3 Aircross C-Series aumenta le possibilità di personalizzazione del modello. Questa tinta si ritrova nei profili dei proiettori e sui gusci dei retrovisori, abbinati al badge distintivo in rilievo 3D “C-Series” sulle porte anteriori, sotto i retrovisori. I colori proposti per la carrozzeria dell’edizione C-Series sono sobri ed eleganti: alla tinta Pastello Natural White, si aggiungono i colori metallizzati Steel Grey, Platinium Grey e Pearl Black, per creare nuove combinazioni armoniose e raffinate, per un SUV dal carattere unico.

All’interno, l’ambiente accogliente e luminoso di SUV Citroën C3 Aircross C-Series è impreziosito dai profili degli aeratori cromati satinati, all’insegna di un’elegante sobrietà. I sedili confortevoli, ampi e accoglienti, in tessuto grigio, sono valorizzati da una fascia orizzontale rossa a contrasto sulla parte alta dello schienale, che richiama i dettagli colorati degli esterni, e da impunture bianche. “C-Series” offre anche climatizzazione automatica, fari fendinebbia con funzione Cornering Light, tergicristallo anteriore automatico con sensore pioggia, retrovisore elettrocromatico, sensori di parcheggio posteriori, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali, a cui si aggiunge la tecnologia di connettività Mirror Screen compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e, in opzione, Citroën Connect Nav e Citroën Connect Box. I cerchi sono in lega 16” matrix e il tetto bicolore a contrasto. SUV Citroën C3 Aircross C-Series è disponibile con le motorizzazioni benzina PureTech PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, Diesel BlueHDi 100 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e BlueHDi 120 S&S con cambio automatico EAT6.

SUV C3 Aircross C-Series è ordinabile in Italia, da febbraio, a partire da 21.700 € per la motorizzazione a benzina, 22.650 euro per la versione diesel 100 e da 24.850 per la versione diesel 120. “Ruote alte, personalità decisa, linee fluide, agilità e dimensioni compatte adatte soprattutto ad un utilizzo cittadino. La nuova C-Series ha tutte le carte in regola per impreziosire ulteriormente un modello di successo come la C3 – ha commentato Elena Fumagalli, responsabile della comunicazione di Citroen Italia -. Questa è una versione che vuole sottolineare soprattutto il comfort e il carattere di C3”.

