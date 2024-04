Edge Data Center, Open Fiber entra nel mercato

MILANO (ITALPRESS) - In un mondo sempre più interconnesso e con una mole di dati in costante crescita, i Data Center costituiscono la colonna portante del sistema delle connessioni mondiali. Questo l'argomento al centro del Data Center Nation 2024, a Milano, l’evento internazionale per favorire l’incontro e il confronto tra i principali player del settore. xh7/mgg/mrv