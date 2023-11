Ecomondo, Ermeti “Si apre edizione da record”

RIMINI (ITALPRESS) - "In 26 anni ci siamo occupati di come rendere più green la parte emersa del pianeta, quest'anno ci apriamo alla Blue Economy, per la protezione del mare". Lo dice Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group, a margine dell'inaugurazione della 26^ edizione di Ecomondo, a Rimini. col/fsc/gtr