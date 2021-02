VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Bianco e rosso restano i colori predominanti, il musetto è più stretto e tecnicamente è un’evoluzione della C39 scesa in pista nella passata stagione anche perchè, viste le restrizioni imposte dalle norme, sono state confermate molte componenti. “Ma le aspettative sono enormi”, assicura il team principal Frederic Vasseur. A Varsavia l’Alfa Romeo solleva il velo sulla C41, la monoposto che Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi porteranno in pista a partire dai test in Bahrain di metà marzo, gli unici di una stagione che partirà il 28 dello stesso mese con la gara di Sakhir. “Il lancio della nuova macchina è sempre un momento emozionante – sottolinea Vasseur – il culmine di mesi di sforzi da parte di tutti per l’inizio di una nuova avventura. La filosofia alla base di questo team resta la stessa: domani dobbiamo fare meglio di quanto fatto oggi. La scorsa stagione abbiamo chiuso all’ottavo posto per cui abbiamo come obiettivo un risultato migliore per il 2021. Per farlo dobbiamo migliorare in ogni aspetto. Tutte le scuderie hanno aspettative molto alte, tutte si aspettano di fare un buon lavoro in inverno ed essere in una buona posizione nella prima gara, ma presto arriverà il momento per tutti di mostrare le proprie carte. Speriamo di aver ridotto il gap ma vediamo cosa succederà, in Bahrain sapremo meglio in che posizione ci troviamo”. “Le regole – ha spiegato il direttore tecnico Jan Monchaux – non ci hanno permesso di sviluppare interamente una nuova monoposto e per questo motivo la macchina per il 2021 condivide molto componenti con la C39 a eccezione di quelle in cui eravamo costretti a cambiare, come il fondo e il musetto, dove abbiamo investito i nostri due gettoni di sviluppo. Questo significa che conosceremo molto meglio la macchina al momento dei test e sarà fondamentale sfruttare questi tre giorni per verificare le nostre aspettative e saperne di più sulle nuove gomme”. A 41 anni e con alle spalle già 18 stagioni sul circus, Kimi Raikkonen cercherà di dare il suo solito contributo. “Nei test vedremo dove siamo – conferma il finlandese – Cercheremo di fare del nostro meglio, aspettiamo e vediamo”. Recordman di Gp disputati (330), Raikkonen si ritroverà come avversario Fernando Alonso, a quota 312. “Prima o poi qualcuno batterà il mio record ma alla fine contano i risultati”, replica con la sua solita flemma. Alla terza stagione in Alfa Romeo è invece Giovinazzi. “Mi sento più pronto, so di dover fare un altro step e cercherò di migliorare in alcuni punti. La nuova C41 esteticamente è la più bella da quando sono qui, speriamo sia anche la più veloce. Solo tre giorni di test? Sarà difficile ma sarà lo stesso per tutti i team – sottolinea il 27enne pilota italiano – Cercheremo di fare quanti più giri possibili per raccogliere i dati e fare dei confronti, da lì lavoreremo in vista della prima gara della stagione”. Nel ruolo di pilota di riserva e test driver è stato confermato Robert Kubica. “I test invernali saranno cruciali, spero anche di avere la possibilità di salire in macchina durante la stagione, nelle libere del venerdì, per tenermi aggiornato sull’evoluzione della macchina”.

