La Lega di serie A ha ufficializzato il calendario della ripartenza della serie A. Si tratta delle 124 gare – 4 recuperi e 12 giornate intere – che mancano per concludere il campionato, sospeso a causa del coronavirus. La ripresa della massima serie, prevista per il weekend 20-21 giugno con i quattro recuperi della 25a giornata, sarà preceduta dalla Coppa Italia con semifinali di ritorno e finale già annunciata per il 17 giugno a Roma.

Questo il nuovo calendario fino alla 16a giornata di ritorno con relativa programmazione televisiva delle gare ufficializzato dalla Lega che ha precisato che il “documento è subordinato all’intervento normativo del governo che autorizzi la ripresa delle competizioni sportive”.

RECUPERI 6ª GIORNATA RITORNO

20/06/2020 Sabato 19.30 TORINO – PARMA SKY

20/06/2020 Sabato 21.45 VERONA – CAGLIARI DAZN

21/06/2020 Domenica 19.30 ATALANTA – SASSUOLO SKY

21/06/2020 Domenica 21.45 INTER – SAMPDORIA SKY

8ª GIORNATA RITORNO

22/06/2020 Lunedì 19.30 LECCE – MILAN SKY

22/06/2020 Lunedì 19.30 FIORENTINA – BRESCIA SKY

22/06/2020 Lunedì 21.45 BOLOGNA – JUVENTUS SKY

23/06/2020 Martedì 19.30 HELLAS VERONA – NAPOLI DAZN

23/06/2020 Martedì 19.30 SPAL – CAGLIARI SKY

23/06/2020 Martedì 21.45 GENOA – PARMA DAZN

23/06/2020 Martedì 21.45 TORINO – UDINESE SKY

24/06/2020 Mercoledì 19.30 INTER – SASSUOLO DAZN

24/06/2020 Mercoledì 21.45 ATALANTA – LAZIO SKY

24/06/2020 Mercoledì 21.45 ROMA – SAMPDORIA SKY

9ª GIORNATA RITORNO

26/06/2020 Venerdì 21.45 JUVENTUS – LECCE SKY

27/06/2020 Sabato 17.15 BRESCIA – GENOA SKY

27/06/2020 Sabato 19.30 CAGLIARI – TORINO SKY

27/06/2020 Sabato 21.45 LAZIO – FIORENTINA DAZN

28/06/2020 Domenica 17.15 MILAN – ROMA DAZN

28/06/2020 Domenica 19.30 NAPOLI – SPAL SKY

28/06/2020 Domenica 19.30 SAMPDORIA – BOLOGNA SKY

28/06/2020 Domenica 19.30 SASSUOLO – HELLAS VERONA DAZN

28/06/2020 Domenica 19.30 UDINESE – ATALANTA SKY

28/06/2020 Domenica 21.45 PARMA – INTER SKY

10ª GIORNATA RITORNO

30/06/2020 Martedì 19.30 TORINO – LAZIO SKY

30/06/2020 Martedì 21.45 GENOA – JUVENTUS SKY

01/07/2020 Mercoledì 19.30 BOLOGNA – CAGLIARI SKY

01/07/2020 Mercoledì 19.30 INTER – BRESCIA DAZN

01/07/2020 Mercoledì 21.45 FIORENTINA – SASSUOLO SKY

01/07/2020 Mercoledì 21.45 HELLAS VERONA – PARMA SKY

01/07/2020 Mercoledì 21.45 LECCE – SAMPDORIA DAZN

01/07/2020 Mercoledì 21.45 SPAL – MILAN SKY

02/07/2020 Giovedì 19.30 ATALANTA – NAPOLI DAZN

02/07/2020 Giovedì 21.45 ROMA – UDINESE SKY

11ª GIORNATA RITORNO

04/07/2020 Sabato 17.15 JUVENTUS – TORINO SKY

04/07/2020 Sabato 19.30 SASSUOLO – LECCE SKY

04/07/2020 Sabato 21.45 LAZIO – MILAN DAZN

05/07/2020 Domenica 17.15 INTER – BOLOGNA DAZN

05/07/2020 Domenica 19.30 BRESCIA – HELLAS VERONA SKY

05/07/2020 Domenica 19.30 CAGLIARI – ATALANTA SKY

05/07/2020 Domenica 19.30 PARMA – FIORENTINA SKY

05/07/2020 Domenica 19.30 SAMPDORIA – SPAL DAZN

05/07/2020 Domenica 19.30 UDINESE – GENOA SKY

06/07/2020 Domenica 21.45 NAPOLI – ROMA * SKY

12ª GIORNATA RITORNO

07/07/2020 Martedì 19.30 LECCE – LAZIO SKY

07/07/2020 Martedì 21.45 MILAN – JUVENTUS* DAZN

08/07/2020 Mercoledì 19.30 FIORENTINA – CAGLIARI SKY

08/07/2020 Mercoledì 19.30 GENOA – NAPOLI SKY

08/07/2020 Mercoledì 21.45 ATALANTA- SAMPDORIA SKY

08/07/2020 Mercoledì 21.45 BOLOGNA – SASSUOLO SKY

08/07/2020 Mercoledì 21.45 ROMA – PARMA DAZN

08/07/2020 Mercoledì 21.45 TORINO – BRESCIA SKY

09/07/2020 Giovedì 19.30 SPAL – UDINESE DAZN

09/07/2020 Giovedì 21.45 HELLAS VERONA – INTER SKY

13ª GIORNATA RITORNO

11/07/2020 Sabato 17.15 LAZIO – SASSUOLO SKY

11/07/2020 Sabato 19.30 BRESCIA – ROMA SKY

11/07/2020 Sabato 21.45 JUVENTUS – ATALANTA DAZN

12/07/2020 Domenica 17.15 GENOA – SPAL DAZN

12/07/2020 Domenica 19.30 CAGLIARI – LECCE SKY

12/07/2020 Domenica 19.30 FIORENTINA – HELLAS VERONA DAZN

12/07/2020 Domenica 19.30 PARMA – BOLOGNA SKY

12/07/2020 Domenica 19.30 UDINESE – SAMPDORIA SKY

12/07/2020 Domenica 21.45 NAPOLI – MILAN * SKY

13/07/2020 Lunedì 21.45 INTER – TORINO SKY

14ª GIORNATA RITORNO

14/07/2020 Martedì 21.45 ATALANTA – BRESCIA SKY

15/07/2020 Mercoledì 19.30 BOLOGNA – NAPOLI DAZN

15/07/2020 Mercoledì 19.30 MILAN – PARMA SKY

15/07/2020 Mercoledì 19.30 SAMPDORIA – CAGLIARI SKY

15/07/2020 Mercoledì 21.45 LECCE – FIORENTINA DAZN

15/07/2020 Mercoledì 21.45 ROMA – HELLAS VERONA SKY

15/07/2020 Mercoledì 21.45 SASSUOLO – JUVENTUS SKY

15/07/2020 Mercoledì 21.45 UDINESE – LAZIO SKY

16/07/2020 Giovedì 19.30 TORINO – GENOA SKY

16/07/2020 Giovedì 21.45 SPAL – INTER DAZN

15ª GIORNATA RITORNO

18/07/2020 Sabato 17.15 HELLA VERONA – ATALANTA SKY

18/07/2020 Sabato 19.30 CAGLIARI – SASSUOLO SKY

18/07/2020 Sabato 21.45 MILAN – BOLOGNA DAZN

19/07/2020 Domenica 17.15 PARMA – SAMPDORIA DAZN

19/07/2020 Domenica 19.30 BRESCIA – SPAL SKY

19/07/2020 Domenica 19.30 FIORENTINA – TORINO DAZN

19/07/2020 Domenica 19.30 GENOA – LECCE SKY

19/07/2020 Domenica 19.30 NAPOLI – UDINESE SKY

19/07/2020 Domenica 21.45 ROMA – INTER * SKY

20/07/2020 Lunedì 21.45 JUVENTUS – LAZIO SKY

16ª GIORNATA RITORNO

21/07/2020 Martedì 19.30 ATALANTA – BOLOGNA SKY

21/07/2020 Martedì 21.45 SASSUOLO – MILAN SKY

22/07/2020 Mercoledì 19.30 PARMA – NAPOLI DAZN

22/07/2020 Mercoledì 21.45 INTER – FIORENTINA SKY

22/07/2020 Mercoledì 21.45 LECCE – BRESCIA SKY

22/07/2020 Mercoledì 21.45 SAMPDORIA – GENOA SKY

22/07/2020 Mercoledì 21.45 SPAL – ROMA DAZN

23/07/2020 Mercoledì 21.45 TORINO – HELLAS VERONA SKY

23/07/2020 Giovedì 19.30 UDINESE – JUVENTUS SKY

23/07/2020 Giovedì 21.45 LAZIO – CAGLIARI DAZN

(*) Scelta (“pick”) di data e orario effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU n.12 del 1° agosto 2019

(ITALPRESS).