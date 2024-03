Ecco come l’intelligenza artificiale sta cambiando le auto

ROMA (ITALPRESS) - Ci vorranno probabilmente almeno altri 25 anni prima di vedere un veicolo che gira per strada senza un essere umano alla guida. Al momento sono tre i principali ostacoli da superare: centinaia di milioni di veicoli nel mondo non possono essere connessi al web; ad ogni metro percorso saranno prodotti e ricevuti dati per vari gigabyte che solo i computer quantistici potranno eventualmente gestire; i dati dovranno essere compresi dai veicoli perché questi siano realmente autonomi. Le case automobilistiche però utilizzano già l'intelligenza artificiale in quasi tutti gli aspetti del processo di produzione. tvi/gtr