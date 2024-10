ROMA (ITALPRESS) – Venerdì 18 ottobre, con inizio alle ore 19:00, lo storico Palazzetto dello Sport di Roma, noto come PalaTiziano, sarà teatro di una serata di grande pugilato, organizzata dalla De Carolis Promotions. Dopo tanto tempo, il pugilato torna nel tempio dello Sport del Villaggio Olimpico grazie alla preziosa collaborazione dell’Assessorato Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale. La serata culminerà con l’attesissimo derby romano tra Mirko Geografo e Pietro Rossetti. I due atleti, beniamini della boxe capitolina, si scontreranno per aggiudicarsi il Titolo EBU Silver dei Pesi Welter. Un incontro ad alta tensione che promette grande spettacolo. Il ricco sottoclou vedrà alcuni dei migliori talenti del pugilato capitolino contendersi il ring in incontri dal risultato incertissimo. Tra questi spicca il confronto nei superleggeri tra Mauro Loli della Team Boxe Roma XI che affronterà Valerio Mazzulla in un match sulle otto riprese. Due pugili noti per la loro combattività. Altra sfida tutta romana nella categoria superwelter tra Patrizio Moroni e Samuele Pace. Incontro equilibrato che promette scintille. E ancora Luca Khalil, al suo esordio nel mondo dei PRO, inizierà il suo percorso senza maglietta contro un avversario temibile: Matteo Montoni che vanta già un curriculum composto da 3 vittorie su altrettanti incontri.

L’atleta di Ardea Alessio Mastronunzio si batterà sulle otto riprese con il duro Mihail Burlac. Il pugile di Bolzano viene da una vittoria a sorpresa contro il quotato Christian Gasparri.

Sul ring anche Tiziano Barilotti, impegnato sulle otto riprese e il giovane peso massimo Kefalinos, appena diciannovenne, e sulla cui carriera la De Carolis Promotions ha deciso di puntare. Prima dell’evento Professionistico si svolgerà una manifestazione di boxe olimpica con inizio alle ore 16.00 con incontri che vedranno protagonisti giovani pugili emergenti della boxe capitolina. Un’opportunità unica per molti di loro di calcare il ring in una location iconica del pugilato, sognando magari di disputare un giorno un titolo mondiale. La serata sarà impreziosita dalla presenza di numerosi ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo italiano. Per chi non potrà essere presente al PalaTiziano, la diretta dell’evento sarà trasmessa su RaiSport a partire dalle ore 22.00.

– foto ufficio stampa Fpi –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]