MILANO (ITALPRESS) – EasyJet e Neos hanno annunciato una collaborazione per potenziare il network di collegamenti dall’Italia verso alcune delle più ambite mete intercontinentali. A partire dal 16 giugno easyJet fornirà voli di connessione da Catania, Napoli e Palermo ai passeggeri Neos in partenza verso l’aeroporto JFK di New York e quello di La Romana in Repubblica Dominicana, con transito presso l’aeroporto di Milano Malpensa, il principale hub di easyJet in Europa continentale.

Grazie all’accordo, easyJet, metterà a disposizione i propri voli da Catania, Palermo e Napoli per i clienti di Neos e Alpitour diretti verso gli Stati Uniti e Santo Domingo, consentendo al Gruppo Alpitour, leader turistico per il mercato italiano, di migliorare ed estendere ulteriormente la propria offerta nel mercato del Sud Italia.

Attualmente si tratta di una prima fase di trial studiata appositamente su un numero ridotto di rotte per validare ed efficientare i processi di integrazione e scambio dei flussi tra i sistemi di easyJet e Neos, una fase necessaria a perfezionare la collaborazione tra le due compagnie.

In un primo momento sarà possibile volare alla volta di New York JFK da Napoli, Catania e Palermo e di Santo Domingo La Romana da Napoli e Catania con un unico biglietto e con un solo comodo scalo a Milano Malpensa. L’obiettivo è di estendere la collaborazione ad ulteriori rotte e destinazioni in futuro.

Il prodotto sarà distribuito in tutte le agenzie di viaggio tramite i portali di vendita B2B e B2C di Alpitour e Neos e le agenzie accreditate con Neos, sia in Italia che nei due Paesi oltreoceano.

-foto ufficio stampa Alpitour-

(ITALPRESS).

