ROMA (ITALPRESS) – “Dalla ricognizione degli interventi destinati al dissesto idrogeologico nella Regione Emilia-Romagna emerge un totale di risorse stanziate pari a un miliardo e 113 milioni di euro per 1631 interventi, relativamente al periodo 2010 al 2024”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, al question time in Aula alla Camera. “A conferma della fragilità del territorio dell’Emilia-Romagna basta citare un dato, correlato all’importo delle risorse stanziate per circa 30 stati di emergenza dichiarati dal governo nazionale dal 2013 a oggi: si tratta di circa 715 milioni di euro, completamente programmati, per migliaia di interventi”.

